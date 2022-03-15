الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إنه لا يوجد موعد مُحدد لوقف استقبال طلبات التقدم للسلف الشرائية للمتقاعدين والورثة من الوالدين والأرامل من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.

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وبيّن المجالي لـ " الوكيل الإخباري" أن التقديم للحصول على السُلف سوف يبدأ اعتباراً من 21 آذار الحالي من خلال إدارات فروع المؤسسة ومديرياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وخصصت المؤسسة 54 مركزاً لتقديم خدمة الحصول على بطاقات المشتريات "الكوبونات".



ووفقاً للبرنامج، سوف يخصص مبلغ (100) دينار لمن يقل راتبه عن (300) دينار، ومبلغ (150) دينارا لمن يتراوح راتبه بين (300-500) دينار، ومبلغ (200) دينار لمن يزيد راتبه عن ذلك، وسيتم تقسيط هذه المبالغ على المتقاعدين على 9 أشهر ودون ترتيب أية فوائد.



ويأتي هذا البرنامج بمناسبة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لغايات شراء السلع من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.



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