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الأربعاء، 31-03-2021 01:33 م

في ظلّ جائحة كورونا

الضمان لـ الوكيل: إجراءات جديدة تشمل 500 ألف مشترك ومتقاعد قريبا

مو
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنّه من المتوقّع أن تطلق "مؤسسة الضمان"، حزمة إجراءات جديدة تتعلّق بالبرامج الاقتصادية السابقة .

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ولفت المجالي ، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحزمة ستشمل (500) ألف مشترك ومتقاعد ، من أجل التسهيل عليهم في ظلّ جائحة كورونا .

 

وأشار أن المؤسسة قدّمت الدعم للحكومة، من خلال تقديم مبلغ 25 مليون دينار لبرنامج استدامة، لدعم القطاعات المتضرّرة التي باتت تعاني من أعباء مالية وخيمة ، أدّى إلى خسائرها.

 

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