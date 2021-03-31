الضمان لـ الوكيل: إجراءات جديدة تشمل 500 ألف مشترك ومتقاعد قريبا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنّه من المتوقّع أن تطلق "مؤسسة الضمان"، حزمة إجراءات جديدة تتعلّق بالبرامج الاقتصادية السابقة .

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ولفت المجالي ، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحزمة ستشمل (500) ألف مشترك ومتقاعد ، من أجل التسهيل عليهم في ظلّ جائحة كورونا .

وأشار أن المؤسسة قدّمت الدعم للحكومة، من خلال تقديم مبلغ 25 مليون دينار لبرنامج استدامة، لدعم القطاعات المتضرّرة التي باتت تعاني من أعباء مالية وخيمة ، أدّى إلى خسائرها.

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