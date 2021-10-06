الضمان لـ الوكيل: استدامة + للمنشآت الأشد تضررا من جائحة كورونا

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، اليوم الأربعاء إن برنامج استدامة + يخصص للمنشآت الأشد تضررا.

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وقال المجالي بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن برنامج استدامة يخصص للمؤمن عليه بنسبة 100% من اجره 60% صادرة من الضمان الاجتماعي و 40 % صادرة من المنشأة المتضررة من الجائحة.

وأضاف أن استدامة + يخصص للعامل 85% من أجره تنقسم إلى 80% من الضمان الاجتماعي، و20% من المنشأة المتضررة.

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