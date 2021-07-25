الضمان لـ الوكيل : بدء استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، شامان المجالي ، أنه تم البدء باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة عن شهر تموز (7) الحالي ، اعتبارا من اليوم الأحد .

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ولفت المجالي لـ"الوكيل الإخباري" أن برنامج استدامة، يعتبر تشاركيا بين الحكومة والمؤسسة ، حيث يتم من خلاله المساهمة بدفع أجور العاملين المتضررين بجائحة كورونا .

" يهدف البرنامج إلى المحافظة على استقرار العمالة الأردنية في المنشآت الأكثر تضررا من الجائحة تسهيلا عليهم وعلى أرباب العمل " ، وفق المجالي.