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الأحد، 25-07-2021 03:57 م

الضمان لـ الوكيل : بدء استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، شامان المجالي ، أنه تم البدء باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة عن شهر تموز (7) الحالي ، اعتبارا من اليوم الأحد .

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ولفت المجالي لـ"الوكيل الإخباري" أن برنامج استدامة، يعتبر تشاركيا بين الحكومة والمؤسسة ، حيث يتم من خلاله المساهمة بدفع أجور العاملين المتضررين بجائحة كورونا .

 

" يهدف البرنامج إلى المحافظة على استقرار العمالة الأردنية في المنشآت الأكثر تضررا من الجائحة تسهيلا عليهم وعلى أرباب العمل " ، وفق المجالي.

 




 

 


 

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