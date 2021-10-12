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الثلاثاء، 12-10-2021 11:57 ص

الضمان لـ الوكيل: راتب بدل التعطل عن العمل له عدة محددات

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد مصدر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحصول على راتب بدل التعطل عن العمل يرتبط بعدد الاشتراكات و الراتب المقرر.

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وقال المصدر بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن المواطن الذي لم يحصل على راتب بدل التعطل عن العمل الا مرة واحدة يعود إلى أن عدد اشتراكاته لا تكفي لصرفه.

 

وأضاف أن مقدار راتب التعطل عن العمل يحسب على اساس أن يتم ضرب الراتب بـ 8 %.

 

وأشار إلى أن المواطن الذي لم يحصل على راتب بدل التعطل عن العمل يعود إلى أن يكن الشخص حاصل على سلف او لم يتبقى لديه رصيد ادخاري.

 

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