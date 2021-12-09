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الخميس، 09-12-2021 08:17 م

الضمان: مليون و 724 ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية للأفراد والمنشآت

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن وصول أعداد الحسابات للمسجلين في خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني إلى مليون و (724) ألف حساب، منها مليون و (647808) حساب للأفراد و (76473) حساب للمنشآت، داعيةً جميع المواطنين والعاملين وضباط ارتباط المنشآت إلى الدخول لموقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo  والتسجيل في خدماتها الإلكترونية.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة مبادرة كافة المواطنين الأردنيين داخل وخارج المملكة بإنشاء حساب شخصي من خلال موقعها الإلكتروني في حال لم يسبق لهم التسجيل، وذلك ليتمكنوا من الاطلاع على كافة تفاصيل اشتراكهم بالضمان والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة.

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