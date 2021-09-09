الضمان: مهلة أخيرة لشمول العمالة الاجنبية

الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسـة العامة للضمـان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مـركـزهـا الإعـلامـي عن توجههـا لتعديل فترة سريان برنامج “بادر” على العمالة الأجنبية غير المشمولة في الضمـان الاجتمـاعي، بحيث ينتهي تطبيق البرنامج على هذه الفئـة في نهاية الشهـر المقبل بدلاً من نهايـة شهر كانون أول من هذا الـعام.



وأوضحـت المؤسسـة أن برنامج بادر الذي أطلق بموجب أمـر الدفـاع رقم (14) لسـنة 2020 وما طـرأ عليه من تعديلات يتيح للمنشآت شمول العاملين لديهـا بأثر فـوري دون الحـاجـة لشمـولهـم عن فترات العمـل السـابقـة أو الشمـول من تاريخ التفتيش على المنشأة.



وأكـدت المؤسسـة بأن تعـديـل سريـان هذا البرنامج على العمـالة الأجنبيـة جاء بـهدف التكـامـل مع الإجراءات الحكـومـية لتنظـيم سوق العمـل وبالتنسيق المبـاشـر مع وزارة العـمـل.



كمـا بينت المؤسسـة بأنه في حـال عـدم قيـام المنشأة بشمـول العامليـن الأجانب لديـها قبل نهـاية 31 تشـرين الأول المقبل فسيكون شمـولـهم مرتـبطا بتـاريخ التـحـاق الـعامـل بالعمـل ومـا يترتب على ذلك من اشتراكـات عن الفتـرات السـابـقة ومـا يتبعـها من فـوائد تأخـير وغـرامـات حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي بالإضـافـة إلى فرض غرامـة مـاليـة مقـطـوعـة عـن كـل عـامـل مـقـدارهـا (1000) دينـار.

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