السبت 25-09-2021
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السبت، 25-09-2021 01:55 م

الضمان: موجودات الصندوق حققت نموا إيجابيا

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الوكيل الاخباري- قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف إن الصندوق واجه انخفاضا بأسعار الفوائد على أدوات الدينار الأردني، وعدم توقع ارتفاعها خلال العامين القادمين، وبطء إجراءات طرح مشاريع البنية التحتية من قبل وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن موجودات الصندوق حققت نموا إيجابيا، لتتجاوز 12 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 مليار لنفس الفترة من عام 2020، وارتفع دخل الصندوق بما نسبته 24.5 بالمئة ليبلغ نحو 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة بقرابة 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

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