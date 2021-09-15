الضمان : ندرس امتيازات التأمين الصحي الجديد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر مطلع أن التأمين الصحي التي تعتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إصداره غير واضح المعالم .

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ولفت المصدر الأربعاء لـ الوكيل الإخباري" أن المؤسسة بصدد دراسة تفاصيل التأمين الصحي ، من حيث الفئات المستهدفة والامتيازات المقدمة للأردنيين وموعد تقديمه .

وبين أن الهدف المنشود في المرحلة الراهنة بشأن التأمينات التي يقدمها الضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضح المصدر أن هنالك توجها ليكون نظام التأمين الصحي مرغوبا لدى الأردنيين من خلال الامتيازات المقدمة من خلاله.

يشار أن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أشار في وقت سابق إلى أن التأمين الصحي الذي تعتزم المؤسسة تطبيقه في القريب العاجل، تشكل أرضية داعمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.





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