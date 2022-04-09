الضمان : نقل أول إصابة عمل من خلال مركز الإسعاف الجوي الأردني

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن نقل مؤمن عليه تعرض لإصابة عمل على الطريق الصحراوي من خلال خدمة الإسعاف الجوي الأردني من مستشفى الأمير هاشم في محافظة العقبة إلى المدينة الطبية في عمان، ومن ثم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى الإسلامي.



وبينت المؤسسة بأن المصاب يعمل لدى إحدى الشركات الأردنية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي كان قد تعرض لحادث عمل (حادث سير) أثناء قيامه بعمله بصيانة مركبة معطلة على الطريق الصحراوي بالقرب من محافظة معان مما نتج عن الإصابة كسور متعددة في أماكن مختلفة في الجسم وتم نقله من قبل كوادر الدفاع المدني من مكان الحادث إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في محافظة العقبة.



وأوضحت المؤسسة أن خدمة الإسعاف الجوي تعتبر من الخدمات الحديثة التي دخلت حيز التنفيذ بالشراكة مع مركز الإسعاف الجوي الأردني والتي تتضمن نقل المؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابات عمل وتستدعي حالتهم إسعافهم بشكل عاجل من أماكن العمل أو على حوادث الطرقات إلى أقرب مستشفى من المستشفيات المشمولة بالشبكة الطبية للمؤسسة أو نقلهم من مستشفى إلى آخر.



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