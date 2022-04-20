الضمان: نقل مصاب عمل من العراق بواسطة الإسعاف الجوي

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنه تم نقل مؤمن عليه تعرض لإصابة عمل في الأراضي العراقية بواسطة الإسعاف الجوي الأردني.

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وبينت المؤسسة بأن المؤمن عليه المصاب تم نقله للحدود الأردنية ومن ثم قامت كوادر الدفاع المدني بنقله إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وفور تبليغ المؤسسة بالحادث وصدور تقرير طبي يستدعي نقله بالطائرة تم التواصل مع مركز الإسعاف الجوي الأردني من خلال القنوات المعتمدة بين المؤسسة والمركز حيث تم نقل المصاب إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج.



وأوضحت المؤسسة أن هذه الإصابة الثانية لمؤمن عليه يتعرض لحادث عمل تم نقلها من خلال خدمة الإسعاف الجوي تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والمركز والتي تتضمن نقل المؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابات عمل وتستدعي حالتهم إسعافهم بشكل عاجل من أماكن العمل أو على حوادث الطرقات إلى أقرب مستشفى من المستشفيات المشمولة بالشبكة الطبية للمؤسسة أو نقلهم من مستشفى إلى آخر.