الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 10:27 ص

الضمان يبحث التعاون مع مركز الإسعاف الجوي

1020215125011377480498


الوكيل الاخباري- بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة خلال زيارته، اليوم الخميس، مركز الإسعاف الجوي الأردني، سبل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز.

اضافة اعلان

 

واستمع الرحاحلة، خلال لقائه قائد سلاح الجو الملكي، رئيس مجلس إدارة مركز الاسعاف الجوي، العميد الركن الطيار محمد حياصات إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي للمركز المقدم الركن الطيار عيسى العفيف حول آلية عمل المركز والخدمات التي يقدمها، والهادفة إلى دعم وتعزيز موقف الأردن الرائد في مجال توفير الخدمات الطبية والسياحة العلاجية من خلال تقديم خدمات الإسعاف والنقل الجوي بمهنية واحترافية عالية، والتي يشرف عليها فريق عمل مختص من ذوي الخبرة والكفاءة.

 

وثمن الرحاحلة، خلال زيارته، جهود القائمين على المركز والعاملين فيه لدورهم المهم في خدمة الأردنيين والمقيمين في الأردن من خلال تقديم خدمات الإسعاف الجوي للمصابين بإصابات خطيرة في الحالات الطارئة التي تستدعي النقل السريع، مؤكداً رغبة المؤسسة في التعاون مع المركز والاستفادة من الخدمات المتميزة والمتطورة التي يقدمها.

 

وبين أهمية الخدمات التي يضطلع بها المركز، والتي تتعنى بحياة وسلامة الإنسان وهذا ما يمثل جوهر الحماية الاجتماعية التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن المؤسسة ستدرس إمكانية الاستفادة من تجربة المركز في تعزيز خدمات تأمين إصابات العمل للمؤمن عليهم المصابين في الحالات الطارئة كالحوادث على الطرق الخارجية أو الحالات الحرجة التي تستدعي النقل الجوي الفوري من جانب المركز إلى جهات طبية لتلقي العلاج اللازم. يذكر أن مركز الإسعاف الجوي الأردني جرى تأسيسه عام 2015 بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني كمركز حكومي مستقل ليكون جزءا من منظومة خدمات الإسعاف في المملكة لخدمة المجتمع الأردني

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
73454

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

سند

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

الحرة

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

615ec63a91e82

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

9202112162331110335167

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

9202129212322611302343

الفراية يزور مخيم الزعتري

أخبار متعلقة
ضمان

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

92021994158531011339

زواتي: نستطيع تصدير 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان

شاحنة

وصول أول شحنة من النفط العراقي إلى المملكة

48045_large

الضمان: مهلة أخيرة لشمول العمالة الاجنبية

8202149253613655464

حدود جابر يكشف لـ الوكيل شروط الدخول إلى المملكة

دودين لوغو 2

الحكومة : إجراءات مشددة لمن لم يتلقى لقاح كورونا