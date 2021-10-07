الضمان يبحث التعاون مع مركز الإسعاف الجوي

الوكيل الاخباري- بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة خلال زيارته، اليوم الخميس، مركز الإسعاف الجوي الأردني، سبل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز.

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واستمع الرحاحلة، خلال لقائه قائد سلاح الجو الملكي، رئيس مجلس إدارة مركز الاسعاف الجوي، العميد الركن الطيار محمد حياصات إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي للمركز المقدم الركن الطيار عيسى العفيف حول آلية عمل المركز والخدمات التي يقدمها، والهادفة إلى دعم وتعزيز موقف الأردن الرائد في مجال توفير الخدمات الطبية والسياحة العلاجية من خلال تقديم خدمات الإسعاف والنقل الجوي بمهنية واحترافية عالية، والتي يشرف عليها فريق عمل مختص من ذوي الخبرة والكفاءة.

وثمن الرحاحلة، خلال زيارته، جهود القائمين على المركز والعاملين فيه لدورهم المهم في خدمة الأردنيين والمقيمين في الأردن من خلال تقديم خدمات الإسعاف الجوي للمصابين بإصابات خطيرة في الحالات الطارئة التي تستدعي النقل السريع، مؤكداً رغبة المؤسسة في التعاون مع المركز والاستفادة من الخدمات المتميزة والمتطورة التي يقدمها.