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الإثنين، 20-12-2021 04:35 م

الضمان يتوجه لإعادة النظر برواتب متقاعديه المتدنية

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الوكيل الاخباري - كشف المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، عن توجه الضمان الاجتماعي لإعادة النظر بالرواتب المتدنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لزيادة قدرتهم الشرائية.

وقال الرحاحلة في جلسة حوارية للحديث عن التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي في منتدى الاستراتيجيات الأردني، الإثنين، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي حققت تقدماً على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

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وأوضح أنه تم اطلاق مجموعة من البرامج للتقليل من الاشتراكات في فترة جائحة كورونا بهدف تمكين أرباب العمل من التشغيل.


وبين الرحاحلة، أن معدلات البطالة للفئات العمرية التي تقل عن 30 عاماً هي الأعلى في المملكة.

 




 

 


 

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