الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يتيح للمتقاعدين سلفة لتسديد قروضهم

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الإثنين، 23-08-2021 12:27 م

الضمان يتيح للمتقاعدين سلفة لتسديد قروضهم

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إتاحتها للمتقاعدين أو الأرامل الحصول على سلفة شخصية لغايات تسديد قروضهم البنكية الممنوحة لهم من البنوك المحول لها رواتبهم التقاعدية أو الحصص، على أن يتم تسديد المبلغ من المؤسسة للبنك مباشرة.

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وبيّنت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، عن إتاحتها أيضا لمتقاعديها الحاصلين على سلف شخصية إمكانية طلب مقاصة (جدولة) بين السلفة الجديدة والسلفة الفعّالة شريطة مضي ثلثي مدة التقسيط القديمة على الأقل ولمرة واحدة فقط.


وأكدت المؤسسة أنه يحق للمتقاعد أو الأرملة التقدم بطلب الحصول على سلفة جديدة في حال تسديده باقي رصيد السلفة القديمة مقدما وبشكل نقدي وفي هذه الحالة يتم إعادة الفوائد المترتبة عليه حتى تاريخ قيامه بسداد السلفة كاملاً ويتم التعامل مع المتقدم بطلب الحصول على السلفة لأول مرة.


يُشار إلى أن السلفة الشخصية تمنحها المؤسسة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بقيمة (10) أضعاف الراتب التقاعدي وبحد أقصى (10) آلاف دينار، بهدف تحسين الحياة المعيشية لهم.


 




 

 


 

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