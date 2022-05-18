الضمان يحدد قيمة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع ومبلغ بدل التعطل للعام الحالي

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2022 أصبح (3394) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3349) ديناراً، وذلك بعد ربطه بمعدل التضخم الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2021 الذي بلغ (1.35%).وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2022 أصبح (567) ديناراً للشهر الواحد، في حين كان العام الماضي (559) ديناراً، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات و الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم سنوياً، وتؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة.وبينت المؤسسة أن متوسط أجور العاملين المؤمّن عليهم بالضمان (المشتركون) لعام 2021 بلغ (563) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط بلغ (553) ديناراً خلال العام 2020، وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة التي تبين نسبة النمو في معدّل الأجور الخاضعة لأحكام القانون للسنة السابقة 2021 حيث بلغت (1.81%).ويشار إلى أن المؤسسة قد أعلنت عن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية بمقدار (4.6) دينار اعتباراً من بداية شهر أيار الحالي وفقاً لنسبة التضخم المعلن عنها وهي (1.35%)، حيث يتم توزيع تلك الزيادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منهما.