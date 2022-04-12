الضمان يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إن رواتب متقاعدي الضمان لشهر نيسان الحالي سوف تصرف في 24 نيسان .



وبينت المؤسسة، وفقاً لما رصده "الوكيل الإخباري" أنه لن يكون هناك أي تأخير على صرف الرواتب.

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وكانت مصادر رسمية نفت، بتصريحات سابقة لموقع "الوكيل الإخباري" ما يشاع عن تقديم موعد صرف رواتب القطاع العام للشهر الحالي.



وبينت المصادر أن الرواتب سوف تصرف من 24-27 من الشهر الحالي.