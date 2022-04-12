الضمان يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إن رواتب متقاعدي الضمان لشهر نيسان الحالي سوف تصرف في 24 نيسان .
وبينت المؤسسة، وفقاً لما رصده "الوكيل الإخباري" أنه لن يكون هناك أي تأخير على صرف الرواتب.
وكانت مصادر رسمية نفت، بتصريحات سابقة لموقع "الوكيل الإخباري" ما يشاع عن تقديم موعد صرف رواتب القطاع العام للشهر الحالي.
وبينت المصادر أن الرواتب سوف تصرف من 24-27 من الشهر الحالي.
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يذكر أن البنك المركزي قرر تأجيل أقساط القروض للبنوك للشهر الحالي دون أن يضاف أي عمولات أو فوائد على المقترضين، وذلك لغايات التخفيف على المواطنين وتمكينهم من شراء مستلزماتهم قبيل عيد الفطر السعيد.
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