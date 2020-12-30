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الأربعاء، 30-12-2020 11:23 ص

للمشمولين ببرنامج " استدامة "

الضمان يخاطب البنوك من أجل التيسير على الأردنيين

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المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، شامان المجالي ، أن المؤسسة خاطبت البنوك من أجل الالتزام بتعليمات فتح حساب بنكي أساسي للمشمولين ببرنامج " استدامة ".

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وبين المجالي ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الجهات المستفيدة من البرنامج تشمل المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا .

وكانت المؤسسة أشارت في وقت سابق ، بأنه سيتم تخصيص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل (50%) من أجره المعتمد لدى المؤسسة بحد أدنى (220) دينار شهرياً وبحد أعلى (500) دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة بسقف (1000) دينار من أجره الخاضع للاقتطاع ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد عن هذا السقف.


أما العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة سيُخصص لهم (75%) من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل البرنامج (50%) منها وبما لا يزيد عن (500) دينار شهرياً، ويتحمل صاحب العمل الـ (50%) المتبقية على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن (220) دينار شهرياً، وفي حال قلّت نسبة الـ (75%) عن (220) دينار يتحمل البرنامج الفرق.

 

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