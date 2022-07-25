الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
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الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب

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الإثنين، 25-07-2022 10:40 م

الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن توفيرها رقم واتس اب لاستقبال شكاوى العاملين غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي. 

وأوضحت المؤسسة بأن أي عامل على أرض المملكة غير مشمول بالضمان الاجتماعي بإمكانه اليوم إرسال اسم الشركة أو المؤسسة التي يعمل لديها على واتس اب رقم (0793117117) ويتم التعامل مع البيانات بسرية تامة تجنباً لتعرض العامل لأي نوع من الضغوطات من قبل المنشأة التي يعمل لديها.

ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي للاستفادة من هذه الخدمة، مؤكدةً أنها ستقوم بإجراءات المتابعة والتفتيش والتحقق من البيانات الواردة إليها وشمولهم بالضمان الاجتماعي.

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