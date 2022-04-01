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الجمعة، 01-04-2022 08:10 م

الضمان يعلن انضمام متجر جديد لبرنامج التقسيط

الضمان


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر مركزها الاعلامي عن التوسع في برنامج تقسيط لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بشمول كافة فروع سامح مول في المملكة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سامح مول، حيث تقوم الشركة بموجبها بتقديم بطاقة سلفة شرائية لمتقاعدي الضمان تمكّنهم من شراء كافة المستلزمات التي تباع في أسواق "سامح مول" بكافة فروعها ال(32) المنتشرة في جميع أرجاء المملكة. 

ووقع الاتفاقية عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة وعن شركة سامح مول السيد عبدالله عصام حجازي، بحضور ممثلين من كلا الطرفين.

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