الضمان يُعلن عن خصومات ومنح وتقسيط لأبناء المتقاعدين بكلية لومينوس الجامعية

الوكيل الإخباري - وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكلية لومينوس الجامعية مذكرة تفاهم بهدف نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى الطلبة وذلك من خلال تدريس تلك الأحكام القانونية في خطط البرامج الأكاديمية في الكلية، إضافة إلى تقديم منح وخصومات على رسوم الساعات الدراسية وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان.

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ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان مساعد المدير العام للدارسات والمعلومات، مدير المركز الإعلامي ياسر عكروش وعن كلية لومينوس الجامعية عميدها الدكتور أيمن المقابلة في مبنى الكلية.



وقال عكروش بأن المؤسسة تولي المتقاعدين أهمية كبيرة من خلال توفير خدمات وخصومات ومنافع لهم بعد تقاعدهم من كافة الجهات الرسمية والخاصة وهو ما تسعى المؤسسة إلى توفيره وتوسيع قاعدته لهم في كافة الجهات التعليمية والأكاديمية، بالإضافة إلى ما توفره المؤسسة من برامج ومزايا أخرى لهم بعد تقاعدهم.



وبين بأن كلية لومينوس الجامعية هي الجهة التعليمية (الأكاديمية) الثامنة التي تم التوافق معها لتقديم هذه المزايا للمتقاعدين، كما أنها تندرج ضمن جهود المؤسسة بنشر الوعي التأميني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعات وكليات المجتمع حتى يكونوا على دراية بتشريعات الضمان بصفتها تشريعات وطنية مهمة ولمعرفة أهمية حقوقهم في الضمان الاجتماعي قبل تخرجهم من الجامعة وانتقالهم لسوق العمل.



من ناحيته بيّن عميد كلية لومينوس الجامعية الدكتور أيمن المقابلة أنه بموجب مذكرة التفاهم المبرمة مع مؤسسة الضمان ستوفر الكلية خصم إضافي مميز على الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين وتقسيطها لهم بواقع خمسة أشهر للفصل الواحد، كما أن الكلية ستوفر منح دراسية لأبناء المتقاعدين.



وأوضح المقابلة بأن كلية لومينوس الجامعية تُعنى بالتخصصات المهنية والتقنية وهي من المتطلبات الأساسية لسوق العمل وستوفر فرصة حقيقية للطلبة للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال المساق التعليمي الذي ستوفره الكلية ضمن خططها الأكاديمية.

