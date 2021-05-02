الضمان يعلن عن صرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي الأحد القادم



الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن قرارها بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي للشهر الحالي يوم الأحد القادم الموافق 8 أيار وذلك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بعيد الفطر السعيد.وبينت المؤسسة بأن مقدار الدفعة التي سيتم صرفها مقدماً بواقع (30%) من الراتب الصافي للمتقاعد الفعال و بحد اقصى (300) دينار، موضحةً بأن هذه الدفعة المقدمة ستشمل ورثة المتقاعدين وبواقع (50%) من صافي نصيب المستحق.وأوضحت المؤسسة بأن الدفعة المقدمة ستشمل نحو (250) ألف متقاعد وسيتم خصمها من الراتب التقاعدي لشهر أيار في تاريخ صرفه الإعتيادي.