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الأحد، 02-05-2021 09:12 م

الضمان يعلن عن صرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي الأحد القادم

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 الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن قرارها بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي للشهر الحالي يوم الأحد القادم الموافق 8 أيار وذلك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بعيد الفطر السعيد.
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وبينت المؤسسة بأن مقدار الدفعة التي سيتم صرفها مقدماً بواقع (30%) من الراتب الصافي للمتقاعد الفعال و بحد اقصى (300) دينار، موضحةً بأن هذه الدفعة المقدمة ستشمل ورثة المتقاعدين وبواقع (50%) من صافي نصيب المستحق.

وأوضحت المؤسسة بأن الدفعة المقدمة ستشمل نحو (250) ألف متقاعد وسيتم خصمها من الراتب التقاعدي لشهر أيار في تاريخ صرفه الإعتيادي.

 




 

 


 

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