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الإثنين، 12-04-2021 08:39 م

الضمان يعلن عن صرف سلف للعاملين بالقطاع الخاص الأسبوع القادم

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور بلاغ رئيس الوزراء بخصوص التوسع في برنامج تمكين اقتصادي (2) للعاملين في القطاع الخاص وذلك برفع السقف الأعلى للسلفة المتاحة لهم إلى (350) دينار للأردني بدلاً من (200) دينار كما كان سابقاً، إضافة إلى منح السلفة للمؤمن عليه غير الأردني وبسقف (200) دينار، حيث بينت المؤسسة بأن احتساب السلفة محدد بنسبة 8% من مجموع أجور المؤمن عليه المشمولة في الضمان الاجتماعي على أن لا تزيد قيمتها عن هذه السقوف. 
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وأكدت المؤسسة أنه يستفيد من برنامج تمكين اقتصادي (2) الجديد جميع العاملين في قطاعات وأنشطة القطاع الخاص التي لم يستفد العاملين فيها من تمكين اقتصادي (2) المعدّل، ويستثنى من ذلك العاملين في قطاعات البنوك والتأمين والكهرباء وأي قطاعات أو منشآت أخرى تقررها المؤسسة.

كما تضمن البلاغ التوسع في شريحة المستفيدين من البرنامج لتشمل كل من لا يزيد أجره عن (1500) دينار بدلاً من (1000) دينار، وفقا للسقوف المحددة في هذا البلاغ.

وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليه الذي قد حصل على سلفة تعويض دفعة واحدة (تمكين اقتصادي (2) سابقاً) فيتم خصمها من مبلغ السلفة الجديد ويُصرف له الفرق، شريطة أن لا تزيد المبالغ المدينة على المؤمن عليه عما نسبته (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع.

وبيّنت المؤسسة أن الاستفادة من هذا البرنامج مرتبطاً بشروط وتعليمات لها علاقة بتلقي لقاح فيروس كورونا ووفقاً لتعليمات تصدرها المؤسسة يوم الاربعاء المقبل.

وفي هذا المجال دعت المؤسسة كافة المستفيدين من التوسع الجديد في هذا البرنامج المبادرة في التسجيل لتلقي لقاح الكورونا عبر المنصة الرسمية المعتمدة لذلك، حيث يعتبر ذلك شرطاً أساسياً للحصول على السلفة المقررة وفقا لهذا البرنامج. 

وأشارت المؤسسة إلى أن فتح باب الطلبات للاستفادة من هذه السلفة سيكون في مطلع الأسبوع القادم. 

 




 

 


 

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