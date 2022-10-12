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الأربعاء، 12-10-2022 09:25 ص

الضمان يكشف آلية تطبيق مشروع التأمين الصحي

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة ما يقارب 1.2 مليون شخص سيستفيدون من مشروع التأمين الصحي فور إقراره.

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وقال الرحاحلة، خلال جلسة حوار مركزة عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن مشروع التأمين الصحي المقترح يشكل رافعة لمنظومة الرعاية الصحية في المملكة، ويؤسس لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بالوصول إلى مظلة متكاملة للتأمين الصحي الشامل.

 

وحول آلية تطبيق هذا المشروع، أشار إلى أن هناك لجانا فنية متخصصة تدرس آلية التعاقد لشراء الخدمات التأمينية والعلاجية من القطاع الخاص، مبينا أن التأمين الصحي سيعتمد على القدرات الفنية المتوفرة لدى القطاع الخاص بشقيه التأميني والعلاجي.


وأكد الرحاحلة في هذا السياق أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لن تسير في أي تعديل يضر بقطاع التأمين في القطاع الخاص، معرباً عن انفتاح المؤسسة للاستماع لآراء واقتراحات القطاع الخاص للوصول إلى قانون يراعي مصلحة جميع أصحاب العلاقة من مواطنين وقطاع عام وخاص.

 




 

 


 

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