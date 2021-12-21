الضمان يكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعه التأمينية لشهر تشرين الثاني

الوكيل الاخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن أعداد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين الأمومة في تشرين ثاني 2021 قد وصل إلى (902) مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي مليون و(31) ألف دينار، فيما وصل عدد المؤمن عليهم الذين حصلوا على بدل تعطل عن العمل لنفس الشهر إلى (12857) مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي (3) مليون و (185) ألف دينار.



كما أوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن عدد الحضانات المستفيدة من برنامج دعم الكلف التشغيلية خلال شهر تشرين ثاني 2021 بلغ (108) حضانة، وبمبلغ وصل إلى (58) ألف دينار.



وأضافت المؤسسة في بيانها بأن عدد إصابات العمل في شهر تشرين ثاني 2021 وصل إلى (1529) إصابة بالمقارنة مع (3853) إصابة عمل لنفس الشهر من العام 2020 أي بانخفاض بلغت نسبته (60.3%).



وبيّنت المؤسسة أن عدد المتقاعدين الجُدد لشهر تشرين ثاني 2021 وصل إلى (918) متقاعداً بالمقارنة مع (1309) متقاعد لنفس الشهر من العام 2020، اي بإنخفاض بلغت نسبته (29.9%).

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فيما بلغ عدد المؤمن عليهم الجدد الفعّالين لشهر تشرين ثاني من هذا العام (3555) مقارنة بـ (2228) مؤمّناً عليه لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته (59.6%).