الضمان ينشر أسماء المستشفيات المعتمدة لعلاج اصابات العمل

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، اليوم الخميس، إنها اعتمدت مستشفى الحياة في قائمة الجهات الطبية المعتمدة للعلاج الفوري لإصابات العمل لتصبح قائمة الجهات المعتمدة (39) جهة طبية علاجية (مستشفيات القطاع الخاص) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة، إضافة إلى اعتمادها لكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

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وأوضحت المؤسسة بأن الآلية المتبعة لاستقبال طلب المعالجة الطبية الفورية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل في منشآتهم متاحة عبر موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار طلب معالجة فورية لحادث العمل وذلك بهدف تخفيف الوقت والجهد إضافة إلى سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصاب.



ونوهت المؤسسة أنه بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني والاطلاع على تلك الجهات الطبية من خلال الضغط على خيار المكتبة الإلكترونية ومن ثم اختيار الجهات الطبية المعتمدة لعلاج إصابات العمل، أو الدخول إليها مباشرةً عبر الرابط التالي: https://www.ssc.gov.jo/work-injury-hospitals/



يُشار إلى أن المؤسسة اعتمدت خلال شهر تموز/2022 الماضي خدمة طلب المعالجة الفورية لحادث العمل كإشعار للمؤسسة بالتبليغ عن الإصابة دون حاجة ضابط ارتباط المنشأة للدخول إلى الخدمات الإلكترونية في حساب المنشأة وتعبئة إشعار إصابة العمل كون أن التبليغ الفوري يحتوي على كافة البيانات المطلوبة عن المؤمن عليه المصاب لهذه الغاية.

