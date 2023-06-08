الضمان ينفي صرف 100 دينار لكل متعطل لا يحمل رقم ضمان

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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نفى الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة ما يشاع حول صرف 100 دينار لكل شخص متعطل عن العمل ولا يحمل رقم ضمان.وقال القضاة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا صحة لهذه الشائعات، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات إليها وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وأضاف أن المؤسسة تقوم بصرف بدل تعطل لمدة 3 أشهور وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي إذا كان الشخص مطبقا للشروط المطلوبة حيث يتم صرف رواتب 3 أشهور بنسبة 75% من قيمة الراتب الخاضع للضمان عن الشهر الأول و65% عن الشهر الثاني و55% عن الشهر الثالث.وكانت وصلت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، بشأن حقيقة صرف 100 دينار لكل متعطل عن العمل ولا يملك راتب ضمان.