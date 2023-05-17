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الأربعاء، 17-05-2023 11:55 ص

الضمان يوضح حقيقة خصم جزء من رواتب العاملين لتسديد سلفة تعويض الدفعة الواحدة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  نفى الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أنس المجالي ما يشاع عن خصم جزء من رواتب المؤمن عليهم على أشهر لتسديد ( سلفة تعويض دفعة واحدة) التي تم صرفها وقت العمل بأمر الدفاع ( رقم 14 ) خلال جائحة كورونا. 

وقال القضاة لـ " الوكيل الإخباري" إن تسديد السلفة من المؤمن عليه العامل في القطاع الخاص سيكون عند التقاعد، موضحاً أن القيمة العليا للسلفة 350 ديناراً فقط، وبنسبة 5 % من مجموع الأجر الخاضعة للاقتطاع .

وأكد أن ما يتم اقتطاعه الآن هو رصيد التعطّل للمؤمن عليه إذا كان سالباً ( مدين) وهو يأتي لحالات خاصة ( العلاج أو التعليم) بموجب التعليمات المعمول بها، ويختلف عن أوامر الدفاع التي سبق أن صدرت. 

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وفيما يخص الزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين بيّن القضاة أنها ستكون 4 دنانير و 70 قرشاً، وسوف تصرف اعتباراً من نهاية الشهر الحالي. 

وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة بلغ 199 ألفاً و 63 متقاعد، وبقيمة زيادة شهرية على الرواتب بلغت 934 ألفاً و 800 دينار.

 




 

 


 

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