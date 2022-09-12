الضمان يوضح حقيقة صرف 250 دينار للمواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صحة ما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "دعوة المؤسسة بمناسبة بدء الفصل الدراسي وارتفاع الأسعار للتسجيل عبر رابط إلكتروني مزعوم بهدف الحصول على مبلغ بقيمة (250) ديناراً".



وقالت المؤسسة في بيان صحفي وصل موقع الوكيل الاخباري أنه لا علاقة لها إطلاقاً بهذا الرابط ولم يصدر عنها أي قرارات ولم توجّه دعوات بهذا الخصوص، مؤكدةً أنه ليس من أسلوبها أو عادتها انتهاج هكذا أساليب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم المشتركين والمتقاعدين.



ودعت المؤسسة كافة المواطنين وجمهورها إلى استقاء المعلومات الصحيحة من موقعها الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO أو من نافذتها الجديدة التي أطلقتها تحت عنوان (غير صحيح) والمتوفرة عبر الرابط: (https://www.ssc.gov.jo/wronge-and-true/) أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والموثقة رسمياً (الفيس بوك، تويتر، انستغرام).

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