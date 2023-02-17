الجمعة 17-02-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 17-02-2023 05:56 م

الضمان يوضح حول التأمين الصحي للمؤمن عليهم

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه لم يتم إلغاء التأمين الصحي للمؤمن عليهم وأنه تم تأجيل إقراره.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن المؤسسة ستقوم بإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بشأن التأمين الصحي، وهو مشروع مهم وقد تنفذه مستقبلا.

 

وأضافت أن التأمين الصحي لن يطرح في الوقت الراهن ولكنه على طاولة المؤسسة.

 

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة ستعلن عن أي تفاصيل بشأن التأمين الصحي فور اتضاح الصورة حوله.

 

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في كانون أول الماضي، اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة بما فيها التأمين الصحي.

 

 




 

 


 

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