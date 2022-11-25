الضمان يوضح حول الجمع بين الراتب التقاعدي والأجر من العمل الجديد

الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول الجمع بين الراتب التقاعدي والعمل أو الأجر من عمل جديد مشمول بالضمان.

اضافة اعلان

وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه يشترط للجمع بين الراتب التقاعدي والعمل أو الأجر من عمل مشمول أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل مدة لا تقل عن 24 شهر فعلية وأن لا يعود لعمل كان قد عمل به خلال آخر 3 سنوات قبل التقاعد.

وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته سمح بعودة المتقاعد الأردني مبكرا لعمل بحيث يحق للمتقاعد الأردني مبكراً الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون وفق شروط وهي:

1- أن يكون انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهرا وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.



2- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر.



3- - أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة.



4- أن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.



وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال انطبقت الشروط أعلاه على المتقاعد مبكرا تصرف له نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي المستحق له من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي والمتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني على زاوية التشريعات، والدخول على قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته وفي نهايته يتوفر الجدول رقم 7.