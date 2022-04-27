الضمان يوضح حول الزيادة السنوية على أجر المشتركين اختيارياً

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أنه يمكن للمشتركين اختيارياً طلب الزيادة السنوية على الأجر الخاضع للضمان ضمن شروط.

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وأوضحت المؤسسة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" أن أي زيادة تطرأ على الراتب يجب أن تنعكس على الاقتطاع الشهري، وفقا للنسب القانونية المحددة.



ونوهت إلى أن أدنى راتب خاضع للضمان الإجتماعي حالياً هو 260 ديناراً.



أما فيما يخص المتقاعدين، اشارت المؤسسة إلى أن الزيادة السنوية تُقر في شهر أيار من كل عام، وتعتمد على نسب ومعدلات التضخم.



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