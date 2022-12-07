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الأربعاء، 07-12-2022 01:51 م

الضمان يوضح حول الشمول بأكثر من اشتراك في حال العمل بمنشأتين

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الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول جواز الاشتراك بالضمان مرتين في حالة العمل لدى أكثر من شركة في نفس الوقت.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه في حال العمل في منشأتين يشمل بمنشأة بكامل التأمينات والأخرى بتأمين إصابات العمل فقط والمشترك يختار أحدهما لغايات الراتب.

وأضافت أن المنشأة الأخرى تتحمل دفع ما نسبته 2% لتأمين إصابات العمل، أما المنشأة التي اختارها المشترك لغايات احتساب الراتب فإنه يتم اقتطاع نسبة 7.5% من الأجر الخاضع للضمان.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال اشتراك الضمان الأول في القطاع العام والآخر بالقطاع الخاص فإنه يتم احتساب اشتراك القطاع العام بهذه الحالة ولا يتم تخيير المشترك لاختيار أحدهما.

 




 

 


 

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