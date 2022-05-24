الضمان يوضح حول تقديم طلبات الزيادة على الراتب التقاعدي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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أكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، أن طلب الزيادة على الراتب الخاضع للضمان يتم من خلال تقديم طلب إلكتروني على موقع المؤسسة.



وأوضحت المؤسسة، اليوم الثلاثاء، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري" أن الطلبات تتوفر بداية كل شهر كانون الثاني حتى منتصف شباط من كل عام.



وأعلنت المؤسسة في بداية أيار الحالي عن نسبة الزيادة السنوية للعام 2022 لتكون 4.6 دينار، بعد أن تم احتساب معدل التضخم.



وتُصرف الزيادة السنوية في نهاية شهر أيار من كل عام وفقا للتعليمات والأسس المعمول فيها.



وحول رفع أجور من يقل راتبهم التقاعدي عن 300 دينار لتصل إلى 300 دينار، اشارت المؤسسة إلى أن القرار مرهون بالتعديلات على قانون الضمان والذي من المتوقع أن يتبعه أمر دفاع بهذا الخصوص.



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