الضمان يوضح حول حسابات رواتب المتقاعدين في البنوك

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إنه يجب على المتقاعد الذي يرغب بتغيير البنك الذي يتم تحويل الراتب التقاعدي اليه، فتح رقم حساب لدى البنك الجديد وإرساله للضمان، وفق خدمة "ايبانك" من خلال البنك أو من خلال القنوات التي يوفرها البنك.



وشددت المؤسسة، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري" على أهمية تزويد المؤسسة ببراءة الذمة من البنك الذي يرغب المتقاعد الغاء حسابه منه.

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وكانت المؤسسة دعت جميع متقاعديها إلى تزويدها بأرقام حساباتهم البنكية من خلال خدمة "آيبانك" قبل نهاية شهر تموز المقبل.





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