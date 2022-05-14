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السبت، 14-05-2022 12:00 م

الضمان يوضح حول حقيقة زيادة رواتب متقاعدي المُبكر 30 ديناراً

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الوكيل الإخباري - نفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ما يشاع عن زيادة رواتب متقاعدي نظام المبكر بمقدار 40 ديناراً ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار. 

وقالت المؤسسة، في ردها على استفسارات مواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي، رصدها "الوكيل الإخباري" إنه لم يصدر حتى الآن أي أمر دفاع يسمح لمتقاعدي الضمان المبكر بالحصول على الزيادة. 

وبينت أن الزيادة التي تم إقرارها هي سنوية، وفقا لمعدل التضخم، ووصلت هذا العام لـ 4.6 دينار، ولا تشمل المتقاعدين مبكراً ممن لم يبلغوا سن الشيخوخة. 

وجاء ذلك بعد أن شاعت احاديث عن زيادة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن  300  دينارا بمقدار 40 ديناراً.

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