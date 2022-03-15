الضمان يوضح طريقة ومواقع استقبال طلبات سلف المتقاعدين - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن توفير (54) مركزاً لاستقبال طلبات المتقاعدين وورثتهم الراغبين بالاستفادة من السلف الشرائية وذلك من خلال كافة إداراتها ومديرياتها ومراكز خدماتها المنتشرة في جميع محافظات وألوية المملكة بما فيها مركز خدماتها في مكة مول واستقلال مول ابتداء من يوم الإثنين القادم الموافق 21/3/2022.



وأوضحت المؤسسة أن بإمكان المتقاعدين الاطلاع على أسماء تلك المراكز من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني (WWW.SSC.GOV.JO)، موضحة أنه بمجرد التقدم للحصول على السلفة الشرائية من أحد تلك المراكز سيحصل على البطاقات الشرائية مباشرة، حيث سيتم تخصيص مبلغ (100) دينار لمن يقل راتبه عن (300) دينار، ومبلغ (150) دينار لمن يتراوح راتبه بين (300-500) دينار، ومبلغ (200) دينار لمن يزيد راتبه عن ذلك وسيتم تقسيط هذه المبالغ على المتقاعدين على تسعة أشهر ودون ترتيب أية فوائد عليها.



وبينت المؤسسة أن السلفة الشرائية عبارة عن بطاقات تسوق لشراء السلع من كافة فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بقيمة (50) دينار للبطاقة الواحدة تم تخصيصها لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات وكذلك الأرملة المستحقة لحصة من راتب زوجها المتوفى والوالدين المستحقين لحصة من راتب الأبناء المتوفين.

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