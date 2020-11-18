الضمان يوفر خدمة سلف إلكترونية جديدة

الوكيل الإخباري - وفّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة تقديم طلبات الحصول على سلف المتقاعدين الكترونياً عبر موقعها الإلكتروني بعد ان كان التقدم لهذه الخدمة متاحاً فقط من خلال الاتصال على الرقم (117117).

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وقالت المؤسسة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، إن توفير خدمة التقدم بطلب الحصول على السلف الخاصة بمتقاعدي الضمان الاجتماعي أصبحت متوفرة الكترونياً بالكامل وتمتاز بسهولة الاستخدام حتى يتمكن كافة المتقاعدين من التعامل معها ببساطة .



وبيّنت المؤسسة أنه يتعين على المتقاعد الذي يرغب بالحصول على سلفة الدخول لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الالكتروني (هنا)، ومن خدمات المتقاعدين الدخول لخدمة طلب سلفة المتقاعدين، ومنها الاطلاع على البيانات الشخصية وتعبئة البيانات المطلوبة من ضمنها نوع السلفة وقيمة القسط الشهري وعدد الأقساط وكافة المعلومات المتعلقة بالسلفة، ومن ثم يتم تحديد طريقة استلام السلفة وارفاق الوثائق المطلوبة، ومن ثم ارسال الطلب.

وبعد أن تقوم المؤسسة بالإجراءات اللازمة وتجهيز المعاملة يصل مقدم الطلب رسالة SMS مبين فيها تحويل السلفة وفق رقم صرف إما لحسابه البنكي أو لكاونتر البنك حسب طريقة الدفع التي تم تحديدها عند تقديم الطلب.



يُشار إلى أن المؤسسة أطلقت خلال الفترة السابقة خدمة تقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر الكترونياً وخدمة تبليغ القرار التقاعدي وذلك للتسهيل على جمهورها وحفاظاً على سلامتهم.



