الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

اللبون: دفتر العائلة شرط للحصول على دعم الكهرباء

الضمان: 103 آلاف شخص استفاد من بدل التعطل عن العمل في 2021

وزير الطاقة يؤكد للنواب: تعديل تعرفة الكهرباء على الصناعة سينعكس على اسعار السلع

النائب المومني: لا يمكن السكوت على كميات الهدر والفاقد في المياه

وفاة شخص بحادث تدهور مركبة شحن مخصصة لنقل الغاز في معان

وزير المياه للنواب: الوضع المائي في الأردن ما زال حرجاً

44253 طالبا يشاركون في امتحان تكميلية التوجيهي الأربعاء

مواطنة لم تصلها رسالة عند أخذها مطعوم كورونا والفرق الطبية تطالبها بإعادة تلقيها للمطعوم

ارتفاع نشاط التعدين السعودي إلى أعلى مستوى خلال 19 شهرا

الدفاع المدني يسيطر على تماس كهربائي في الضمان الاجتماعي

الثلاثاء، 11-01-2022 02:14 م

الضمان: 103 آلاف شخص استفاد من بدل التعطل عن العمل في 2021

120221018948348830655


الوكيل الاخباري– قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال العام الماضي 2021 بلغ (103) آلاف مؤمناً عليه بمبلغ إجمالي وصل إلى (94.5) مليون دينار، في حين وصل عددهم في العام 2020 إلى (149) ألف مؤمناً عليه بمبلغ إجمالي بلغ (61) مليون و(371) ألف دينار، بانخفاض بلغت نسبته (31%) ويعزى هذا الانخفاض في عدد المستحقين لبدل التعطل إلى استفادة المنشآت من برامج المؤسسة المنبثقة عن أوامر الدفاع مما أدى إلى الحفاظ على العاملين في سوق العمل واستمرارية عمل المنشآت، أما الارتفاع بالمبالغ المصروفة فيعود إلى زيادة أشهر الصرف إلى (6) أشهر حسب أوامر الدفاع.

وبينت المؤسسة أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، ويشترط للاستفادة منه أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وقد انهيت خدماته من منشأة في القطاع الخاص بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.

وأوضحت أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل ولا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته حيث يصرف له راتب مؤقت لغاية (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً بحيث يصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) من آخر راتب كان مشمولاً عليه بالضمان، أما في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر فيصرف له بدل تعطل لغاية (6) أشهر بحيث يصرف عن الشهر الأول (75%) وعن الشهر الثاني (65%)، وعن الشهر الثالث (55%)، و(45%) عن الأشهر الرابع والخامس والسادس، موضحةً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، مؤكدة على أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال فترة استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.

وأشارت المؤسسة إلى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري في حال عدم اللجوء لها لصرف بدلات تعطل عن العمل أثناء شموله عند تسوية حقوقه التأمينية، كما أجاز القانون السحب من ذلك الرصيد لغايات تعليم الأبناء أو العلاج.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
271712730_3089827561294873_2261226160310597186_n

الاستثمار تطلق برنامج روبوت تجريبيا للرد على استفسارات المستثمرين

WhatsApp Image 2022-01-11 at 2.44.23 PM

وزير الطاقة يؤكد للنواب: تعديل تعرفة الكهرباء على الصناعة سينعكس على اسعار السلع

الكرك

محافظ الكرك يؤكد ضرورة توسيع قنوات التواصل مع المواطنين

شرطة نجدة (3)

الداخلية: حملتنا ضد فارضي الإتاوات مستمرة

WhatsApp Image 2022-01-11 at 2.44.24 PM (1)

وزير المياه للنواب: الوضع المائي في الأردن ما زال حرجاً

M63A8882

44253 طالبا يشاركون في امتحان تكميلية التوجيهي الأربعاء

أخبار متعلقة
1202239298897088193

الضمان يطلق برنامج "استدامة المرن" ويحدد موعد تقديم الطلبات - تفاصيل

M63A0051

الضمان : التعديلات المقترحة تحمي المشتركين

60d8e7d44cd6e

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

فلوس 3

صرف رواتب المتقاعدين يوم الأربعاء القادم

12202114111430324650355

الضمان تطلق مبادرة لنشر الوعي التأميني

48045_large

تأمين الضمان الاجتماعي سيكون الزامياً لكل عامل في القطاع الخاص غير مغطى