الضمان: 13 ألف مشترك مشمول ببرنامج استدامة ++

الوكيل الإخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن وصول عدد المشمولين في برنامج استدامة ++ إلى نحو (13) ألف مشترك يعملون في منشآت القطاع الخاص التي لديها (10) عمال فأقل بالإضافة إلى عدد من العاملين في المهن والحرف الحرة.وبينت المؤسسة بأن البرنامج يوفر دعماً للاشتراكات يمتد على مدار (18) شهراً بالإضافة إلى حوافز نقدية بقيمة (300) دينار تدفع على (3) دفعات شهرية (الشهر الثالث، والعاشر والخامس عشر) وهي مقسمة بواقع (50%) للعامل و (50%) لصاحب العمل، فيما يستحق العاملين في المهن الحرة الحافز النقدي ذاته في الشهر الأول والعاشر والخامس عشر.