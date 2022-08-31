الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

بحث التعاون العلمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومحمد السادس المغربية

الأربعاء، 31-08-2022 04:56 م

الضمان: 18 ألف متقاعد سوف ترتفع رواتبهم

8202230111026253276919


الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، حازم الرحاحلة، إنه سيتم ربط الراتب التقاعدي بشكل تلقائي بمتوسط الأجور، حيث سترتفع رواتب 18 ألف متقاعد لتصل الى 200 دينار وبارتفاع مستمر.

اضافة اعلان


وأضاف الرحاحلة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء،  أن كل التعديلات مرتبطة بحماية الفئات الأكثر هشاشة وسوف تشمل حوالي 30 ألف عائلة .

 

وبيّن أن التعديل على القانون سمح لكل متقاعد على النظام المبكر ويقل راتبه عن 300 دينار (العمل والجمع بين كامل راتبه التقاعدي).


واكد الرحاحلة، أن الكلف المالية المترتبة على التقاعد المبكر بينت أن كل متقاعد مضى على تقاعده (5 سنوات)  يكون قد استرد ما دفع من اشتراكات مع العوائد عليها.

 

وأضاف أن متقاعدي الضمان على النظام المبكر دفعوا اشتراكات بلغت قيمتها 3.5 مليار دينار، وما تقاضوه من رواتب تقاعديه بلغ 9.5 مليار دينار، مؤكدا انه هنا تبرز الحاجة لإجراء تعديل على التقاعد المبكر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202230181539101673923

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

82022615318207594609

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

820222185225191648129

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

w

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

wwww

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

8202230174122631678134

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

أخبار متعلقة
2202210131616883754624

مليون و 200 الف مؤمن عليه سوف يستفيد من تأمين صحي الضمان قريباً

new_201069_371_soc

الرحاحلة: 532 مليون دينار تم صرفها على برامج الحماية في العامين الماضيين

يب

الضمان: الوضع المالي للمؤسسة مريح وبتحسن

820227213944301015569

الضمان يوضح حول زيادة رواتب متقاعدي المُبكر ومن يقل دخلهم عن 200 دينار

0L5A8949

هام من الضمان حول تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية سنوياً

main_image5df4c97e9780c

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين