الضمان: 18 ألف متقاعد سوف ترتفع رواتبهم

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، حازم الرحاحلة، إنه سيتم ربط الراتب التقاعدي بشكل تلقائي بمتوسط الأجور، حيث سترتفع رواتب 18 ألف متقاعد لتصل الى 200 دينار وبارتفاع مستمر.

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وأضاف الرحاحلة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، أن كل التعديلات مرتبطة بحماية الفئات الأكثر هشاشة وسوف تشمل حوالي 30 ألف عائلة .

وبيّن أن التعديل على القانون سمح لكل متقاعد على النظام المبكر ويقل راتبه عن 300 دينار (العمل والجمع بين كامل راتبه التقاعدي).



واكد الرحاحلة، أن الكلف المالية المترتبة على التقاعد المبكر بينت أن كل متقاعد مضى على تقاعده (5 سنوات) يكون قد استرد ما دفع من اشتراكات مع العوائد عليها.

وأضاف أن متقاعدي الضمان على النظام المبكر دفعوا اشتراكات بلغت قيمتها 3.5 مليار دينار، وما تقاضوه من رواتب تقاعديه بلغ 9.5 مليار دينار، مؤكدا انه هنا تبرز الحاجة لإجراء تعديل على التقاعد المبكر.



