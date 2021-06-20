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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 09:25 ص

الضمان: 50% من فاتورة الرواتب للتقاعد المبكر

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي إن التقاعد المبكر هاجس وتحدٍ كبير للضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وأضاف لإحدى الإذاعات المحلية، أن التوصيات التي خرج بها البنك الدولي، غير ملزمة للضمان الاجتماعي.

وأكد أن توصيات البنك الدولي هي من صلب التحديات والهواجس التي يواجهها الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن تعديل سن التقاعد المبكر، سببه اقبال المواطنين عليه بشكل كبير، الأمر الذي سيؤثر على ديمومة النظام التأميني.

وأوضح أن 50% من فاتورة الرواتب الشهرية البالغة 110 مليون دينار، تذهب للتقاعد المبكر.

 




 

 


 

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