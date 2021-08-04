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الأربعاء، 04-08-2021 11:49 ص

الضمان: (5200) طلب إشعار وصلت المؤسسة عبر خدمة اشمل نفسك

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن وصول عدد طلبات إشعار العاملين المقدمة عبر خدمة اشمل نفسك إلى (5200) طلب منذ إطلاق الخدمة في شهر تشرين أول من العام 2020.

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وأكدت المؤسسة استمرارها باستقبال طلبات إشعار من العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر خدمة (اشمل نفسك) المتوفرة على موقعها الإلكتروني، وذلك لتمكين المؤسسة من شمولهم، مضيفةً أن هذه الخدمة تسمح للعامل التقدم بطلب إشعار لشموله بالضمان الاجتماعي في حال لم تقم جهة عمله بشموله عن فترة عمله أو على أساس أجره الحقيقي الذي يتقاضاه.

 

وأوضحت المؤسسة أن خدمة اشمل نفسك متوفرة على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo تحت قائمة الخدمات الإلكترونية، حيث يتعين على العامل الأردني الذي يرغب بالاستفادة من هذه الخدمة إدخال رقمه الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية وتاريخ ميلاده، أما بالنسبة للعامل غير الأردني فيطلب منه ادخال رقمه الشخصي ورقم جواز السفر، ومن ثم الضغط على خيار التحقق وحفظ البيانات، وبعد ذلك سيكون متاحاً للعامل تعبئة النموذج الذي يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومن ثم ارسال الطلب، أو الدخول مباشرةً للخدمة من خلال الرابط التالي: (https://eservices.ssc.gov.jo/external/IncludeYourself). 

 

ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة العاملين في المنشآت غير المشمولين بالضمان الاجتماعي أو العاملين الذين لم يتم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية إلى المبادرة بالاستفادة من خدمة اشمل نفسك التي وفّرتها المؤسسة لغايات استقبال اشعار من العامل وتمكينها من شموله بمظلتها، حفاظاً على حقوقه التي كفلها لهم قانون الضمان الاجتماعي.

 

وبينت المؤسسة بأنها ستقوم بإجراءات التفتيش على المنشآت التي يعمل بها المتقدمين بالطلبات وشمولهم اعتباراً من تاريخ التفتيش وذلك في إطار ترتيبات "برنامج بادر"، مضيفةً أن خدمة اشمل نفسك جاءت للمحافظة على حقوق العاملين في المنشآت التي يعملون لديها والتي لم تقم بشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وحرصاً منها على ضمان استفادة العاملين من المنافع التأمينية التي توفّرها المؤسسة.

 




 

 


 

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