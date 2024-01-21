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الأحد، 21-01-2024 12:38 م

الضمان: 7111 راتب تقاعد شيخوخة خلال عام 2023

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 7111 راتب تقاعد شيخوخة خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة، إلى 98386 راتباً تقاعدياً.

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وأشارت المؤسسة إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي (7) سنوات، ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.


وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح لمن لم يُكمل المدة المطلوبة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عند إكمال السن عدة خيارات لاستكمال هذه المدة تتمثل بانتهاء الخدمة وشراء السنوات المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى، أو الاستمرار بالشمول من خلال الاشتراك الاختياري.

 




 

 


 

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