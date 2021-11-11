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الخميس، 11-11-2021 08:44 ص

الضمان : 83 حضانة تقدمت للاستفادة من برنامج دعم الكلف التشغيلية

الضمان


الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الخميس، إنها ستتيح تمويلا لـ 83 حضانة من أصل 145 تقدمت للاستفادة من برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.

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وقال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي ، إن عدد الحضانات التي تقدمت بطلب اعتمادها في برنامج المساهمة في الكلف التشغيلية 145 حضانة، داعيا الحضانات التي جرى اعتمادها إلى استكمال المستندات المطلوبة.


وأضاف أن "الحضانات المعتمدة ستحصل على ما نسبته 50% من الكلف التشغيلية المرتبطة بإيجار الحضانة وأجور العاملات بها، وكلف اشتراكات الضمان الاجتماعي وبحد أقصى 10 آلاف دينار سنويا".


المجالي، قال إن الحضانات التي جرى اعتمادها طابقت شروط الاعتماد في البرنامج وهي؛ أن يتناسب عدد العاملات في الحضانة مع عدد الأطفال، وأن لا يقل عدد الأطفال في الحضانة عن 5 أطفال عند تقديم الطلب، وأن لا يزيد معدل القسط الشهـري للطـفل/ـة عن 150 دينـارا، وأن تكون الحضانة معتمدة في برنامج رعاية.


وأشار إلى أن المؤسسة خاطبت "بقية الحضانات لتصويب أوضاعها"، موضحا أن "عدد الحضانات التي قامت بتعبئة طلب تفاصيل الكلف التشغيلية من الحضانات المعتمدة 54 حضانة، والعمل جار على تدقيق المطالبات تمهيدا لاستكمال صرفها لمستحقيها".


وأضاف المجالي أن "برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات مستمر وبشكل سنوي".


 




 

 


 

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