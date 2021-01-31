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الأحد، 31-01-2021 06:27 م

الضمـان: تسهيـلات لإجراءات تجديد الرخص للمنشآت العاملة في قطاع الفنادق

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الوكيل الاخباري - التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة مع رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكبار موظفي المؤسسة بهدف بحث الأوضاع الاقتصادية للفنادق السياحية جراء تطـورات جائحة كورونا والقرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل المؤسسة بخـصوص دعم استمرارية عمل الفنادق.
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وطالب رئيس وأعضاء الجمعيـة مؤسسة الضمان تمديد العمل ببرنامج تعليق تأمين الشيخوخة، وكذلك تسهيل إجراءات تقسيط المبالغ دون أي حجز أو دفع فوائد أو غرامات تأخير.

كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع الفنادق في مدينة البتراء بوصفها مغلقة وليست أكثر ضرراً وبحاجة إلى تقديم تسهيلات تسهم بإدامة أعمالها والمحافظة على استمرارية العاملين فيها، وكذلك تسهيل إجراءات تجديد التراخيص للفنادق العاملة.

بدوره أوضح الدكتور الرحاحلة آلية تقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت ومن ضمنها المنشآت السياحية مشيراً إلى التسهيلات التي قدمتها المؤسسة لهذا القطاع باعتباره من أكثر القطاعات تضرراً بالجائحة.

كما أوعز الدكتور الرحاحلة للمعنيين في المؤسسة بتسهيل إجراءات تجديد رخص المنشآت السياحية دون إلزامها بإبرام اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها مؤكداً إلى إمكانية الاستفادة من الإعفاءات الواردة في أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 وتعديلاته.

من جهة أخـرى أكـد الرحاحـلة أن المؤسسة ستدرس إمكانية تمديد العمـل ببرنامج تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على المنشآت السياحيـة  بهدف تخفيض الاشتراكـات المستحقـة على تلك المنشآت والعاملين فيها من (21.75%) إلى (5.25%).

مبيناً أن المؤسسة منذ بداية الجائحـة تتابع أوضـاع هذا القطـاع وتتخذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظـة على استدامته بالتنسيق مع وزارة السياحـة وهيئة تنظيم قطـاع السياحـة.

 




 

 


 

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