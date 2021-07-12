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الإثنين، 12-07-2021 11:18 م

الضمور: التحول الرقمي في عمل وزارة التنمية يرفع كفاءة العمل

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الوكيل الاخباري - عقدت وزارة التنمية الاجتماعية أولى ورش العمل لموظفيها في الوزارة (المركز) كمرحلة أولى للتوجه نحو التحول الرقمي في المعاملات الرسمية عبر تطبيق نظام التراسل الالكتروني في اعمال الوزارة.اضافة اعلان


وأكد أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور في تصريح صحفي أهمية التحول الرقمي في عمل الوزارة، ولما له من آثار ايجابية في رفع كفاءة العمل، مبينا ان عملية التحول الرقمي ستشمل كافة مديريات الوزارة في (الميدان) ضمن مراحل لاحقة لاستكمال كامل البنية التحتية في بيئة العمل، للانطلاق نحو توفير بنية تحتية رقمية متطورة تصب في خدمة المواطنين ومتلقي الخدمة.

 




 

 


 

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