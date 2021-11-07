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الأحد، 07-11-2021 09:19 م

الضمور يؤكد أهمية تمكين المرأة في الحياة العامة

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الوكيل الاخباري- أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، أهمية زيادة تمثيل المرأة سياسيا وتمكينها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.

وقال الضمور، خلال كلمة له اليوم الأحد، في اجتماع الرئاسة المشتركة لصندوق المرأة والأمن والسلام الإنساني، إن اللجنة التوجيهية برئاستها المشتركة بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، والممثل المقيم للأمم المتحدة، تثمن جهود الحكومات المانحة في دعم الصندوق، مما كان له الأثر الإيجابي لتلبية الاحتياجات الوطنية لأبناء المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الضمور أن الوزارة تابعت مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنفيذ تدخلات الصندوق من خلال دعمه للجمعيات المحلية التي تقدمت للصندوق، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني شريك استراتيجي للوزارة على المستوى الرعائي والتنموي للوصول إلى الفئات الهشة والفقيرة، وللمرأة تحديداً.

وذكر أن الأردن تقدم بمقترحات تمويل أثناء الجائحة وفاز بها عدد من الجمعيات، مضيفا: "نتطلع كحكومة إلى المزيد من الدعم لهذا الصندوق".

وأوضح أن وزارة التنمية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، تقوم بمتابعة المشاريع والتدخلات كافة للتأكد من سلامة الأوضاع المالية والإدارية للجمعيات المتقدمة لتحقيق النزاهة والشفافية، وضمان وصول وتنفيذ المشاريع لمستحقيها، وخاصة للمناطق الأكثر فقراً وهشاشة.

وأشار الضمور إلى أن الوزارة دعمت الأسر المستفيدة من خدمات صندوق المعونة وساعدت على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وفتح محافظ إلكترونية للأسر وتدريبها على استخدامها في الشؤون المالية مثل دفع الفواتير والشراء خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من الأسر المستفيدة من الصندوق ترأسها امرأة.

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