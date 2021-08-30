الإثنين 30-08-2021
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الإثنين، 30-08-2021 12:04 ص

الضمور يتفقد مديريات التنمية في محافظتي العقبة ومعان

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الوكيل الإخباري -  تفقد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، مديرية التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في مدينة العقبة، اضافة لمركز العقبة الشامل.

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وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الضمور تفقد كذلك مديرية التنمية وصندوق المعونة الوطنية في محافظة معان، للاطلاع على سير العمل فيهما، وجاهزية الوحدات الادارية التابعة للوزارة لتقديم خدماتها للمواطنين.


وتأتي الزيارات التفقدية هذه في إطار سلسلة زيارات غير مبرمجة لجميع مديريات الوزارة، ومراكز التأهيل، في مختلف مناطق المملكة؛ للوقوف على سير العمل فيها، والاطلاع على الخدمات المقدمة للمنتفعين.

بترا 

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