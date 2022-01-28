الضمور يتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل ودار تربية وتأهيل أحداث عمان

الوكيل الإخباري

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- تفقد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، اليوم الجمعة، مركز جرش للرعاية والتأهيل، ودار تربية وتأهيل أحداث عمان.واطمأن الضمور، على أحوال المنتفعين، ومدى توفر كافة المواد والمستلزمات الغذائية والطبية، والتدفئة، لمواجهة الظروف الجوية السائدة والتي أثرت على المملكة منذ يومين. كما تفقد مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية، محمود الجبور، مبرة الملك عبدالله الثاني للأيتام في السلط، واطلع على أحوال المنتفعين، ومن توفر كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.ووجه وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، المدراء المعنيين في الوزارة قبل دخول الظروف الجوية السائدة، للتأكد من الجاهزية التامة، وتوفر المواد الغذائية، ومادة السولار والأدوية، وتلبية كافة الاحتياجات لجميع الدور الايوائية التابعة للوزارة، وفي القطاعين الأهلي والتطوعي.