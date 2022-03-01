الضمور: 3 آلاف سيدة استفادت من مراكز تنمية المجتمع المحلي

الوكيل الإخباري - بحث أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، الدكتور برق الضمور، مع سفيرة دولة بنغلادش لدى المملكة ناهدة سبحان، أوجه التعاون في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سبل التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبان وتمكين المرأة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

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وأشار الضمور خلال لقائه السفيرة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للمرأة الدكتور ايفان قورشة، إلى أهمية تعزيز التشارك والتعاون مع مختلف القطاعات، بما فيها الجهات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في قطاع العمل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتمكين المرأة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، كمشروع "العمل مقابل الأجر" (منهج الواحة)، وضرورة توفير سبل الدعم للسيدات والأسر الأشد فقرا المنتفعة من برنامج "منهج الواحة" وإيلائها جل العناية والاهتمام.



وبين أن "منهج الواحة" هو مشروع تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، ويستهدف السيدات في المجتمعات المحلية، حيث جرى الوصول إلى ما يزيد عن 3 آلاف سيدة، وتوفير الخدمات الاجتماعية التنموية لهن، كالتدريب على الخياطة والتجميل والزراعة، مشيرا إلى أن ما يجري إنتاجه في هذا البرنامج يوزع على الأسر الفقيرة في المنطقة.



وأكد الضمور أن أهداف مراكز تنمية المجتمع المحلي هي رفع وتحسين المستوى المعيشي للأسر في مناطقها الجغرافية، من خلال تقديم المساعدات العينية لها لا سيما الأسر الأشد فقراً منها، حيث يلتقي هذا الهدف مع المسؤولية الاجتماعية لسفارة بنغلادش بتوزيع المساعدات على تلك الفئة من خلال هذه المراكز وما يطمح إليه هذا المنهج في تحويل الأسر من تلقي المعونة إلى الإنتاج من خلال مشاريع الأسر المنتجة.



وأكدت السفيرة سبحان، أهمية وعمق العلاقات الثنائية القوية بين الأردن وبنغلادش، وما يقوم به الطرفان من تنفيذ العديد من برامج التمكين النسائي مع العديد من الجهات تجاه فئة النساء كونهن يعتبرن من ضمن الفئات المستضعفة، وهو ما يعود بالنفع الايجابي على حياتهن وحياة أفراد أسرهن.



وأعربت سبحان، عن تطلعها المستمر والدائم الى تعزيز أوجه التعاون وأواصر الثقة مع حكومة المملكة بشكل دائم.



